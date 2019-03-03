Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TŞOF'tan 'sahte plaka' uyarısı

TŞOF Başkanı Apaydın, "2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandı. Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor." dedi.

Mehmet Fatih Erdoğdu  | 03.03.2019
TŞOF'tan 'sahte plaka' uyarısı

Ankara

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, "sahte plaka"lara karşı uyarıda bulundu. 

Sahte plaka kullanımını önlemek amacıyla 2017 yılından itibaren tüm plakalarda "darphane mührü" kullanılmaya başlandığını anımsatan Apaydın, "Bu mühürlerin üzerinde her bölgenin kodu ve 'T.C' rumuzu var. Darphane mühürlerinin sahte yapılma imkanı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mühürlerin, ülke genelinde sadece plaka basım yetkisi olan TŞOF'a bağlı odalarda basıldığını vurgulayan Apaydın, kayıt tesciline gelen araçlara da bu mühürlerin bulunduğu plakaların takıldığını bildirdi.

Darphane mührü olmayan plakaların artık araç muayenelerinden de geçemediğine dikkati çeken Apaydın, "Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor. Denetimler artırılarak, APP plaka satışlarının önüne geçilmeli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı