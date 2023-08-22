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Yaşam

TŞOF Başkanı Apaydın, sürücüleri "yorgun ve uykusuz" yola çıkmamaları konusunda uyardı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasını anımsatarak, "Bu tür kazaların en büyük sebebi yorgunluk ve uykusuzluktur." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
TŞOF Başkanı Apaydın, sürücüleri "yorgun ve uykusuz" yola çıkmamaları konusunda uyardı

Ankara

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, şoförlere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Sorgun'daki otobüs kazasına dikkati çeken Apaydın, uykusuzluğun, sürücünün tepki zamanını, dikkat, algılama ve koordinasyon gibi zihinsel becerilerini olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. "Bu tür kazaların en büyük sebebi yorgunluk ve uykusuzluktur." ifadesini kullanan Apaydın, özellikle gece geç saatlerde benzeri kazaların yaşandığını hatırlattı. Apaydın, şunları kaydetti:

"Uykusuzluğa bağlı trafik kazalarında muhtemelen yüksek hız, gecikmiş tepki zamanıyla birleştiği için, ağır yaralanma ve ölümler çok daha fazla görülmektedir. Kazaya karışan tek aracın olması ve aracın yoldan çıkması, kazanın hız limitinin yüksek olduğu yollarda meydana gelmiş olması sürücünün kazayı önleyebilmek için herhangi bir girişimde bulunamamış olması, uykusuz ve yorgun araç kullanmaya bağlı kazaların genel özellikleri olarak sayılabilir."

Ticari araç kullanan ve uzun yol şoförlerinin düzenli olarak sağlık kontrollerini de yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Apaydın, "Tüm şoförlerin araç kullanırken kalp krizine neden olabilecek göğüs bölgesinde ağrı, kalp çarpıntısı ve benzeri belirtileri hissetmeleri durumunda, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Hatta şoförlerimiz hiçbir belirti olmasa dahi düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

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