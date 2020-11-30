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TSK'dan Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından mayın/EYP temizliği yapılıp Azerbaycan ordusuna eğitim desteği verileceğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 30.11.2020
TSK'dan Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek."

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