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Türkiye

TSK unsurları ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de eğitim yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

Sarp Özer   | 16.03.2021
TSK unsurları ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de eğitim yapacak TCG Gemlik Fırkateyni

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

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