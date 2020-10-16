Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,185.10
Altın
1,910.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de açıklamalarda bulunuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni'ne katılıyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerle Vodafone Park Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel ile emekli üyelerden soruşturma altında olanların sosyal tesislere girişi yasaklanabilecek.

Ferdi Türkten   | 16.10.2020
TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, yönetmeliğe eklenen maddeyle terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan veya hakkında soruşturma bulunanların sosyal tesislere girişine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 664'üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendine şu düzenleme eklendi:

"İlgili mevzuat gereği açığa alınan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek 30 iş gününden daha fazla süre ile geçici görevden uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri görevden uzak kaldıkları süre zarfında; emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerden bu durumları nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında bulunanların orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri ise soruşturma veya kovuşturma süresince Milli Savunma Bakanlığınca geçici olarak yasaklanabilir."

Değişikliğe göre ayrıca, yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler, çözüm bulma konusunda yetkili olan Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor
Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgını döneminde gebe takibi rehberi
İran'da son 24 saatte 265 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
DSÖ: Remdesivir ve hidroksiklorokin Kovid-19 ölümlerini veya hastanede kalış sürelerini azaltmadı
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış durmuyor

Benzer haberler

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik

Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı

THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı sınavla 30 dernekler denetçi yardımcısı alacak
İki kalkınma ajansına 14 personel alınacak

İki kalkınma ajansına 14 personel alınacak
Gümrüklerde yurt dışından geçici giriş yapan araçlar için süre kolaylığı

Gümrüklerde yurt dışından geçici giriş yapan araçlar için süre kolaylığı