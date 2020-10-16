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Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 16.10.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor. 

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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