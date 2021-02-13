Euro
8.53
Dolar
7.04
BIST 100
1,538.44
Altın
1,821.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Trakya'da kar yağışı başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Salih Baran   | 13.02.2021
Trakya'da kar yağışı başladı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor. Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hollanda kanalı Türkiye'deki Kovid-19 aşılama çalışmasını örnek gösterdi
İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için 'birlikte yaşanabilir' yorumu

Benzer haberler

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

Trakya'da kar yağışı başladı

Bakan Pakdemirli, çiftçi ve vatandaşları zirai don ve yoğun kar yağışına karşı uyardı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor