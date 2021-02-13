Trakya'da kar yağışı başladı
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Edirne
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.
Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli ve Tekirdağ'da beklenen kar yağışı başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Tekirdağ'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Belediye ekipleri buzlanmaya karşı kent merkezinde hazır bekletiliyor. Bu arada Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli'nde de kar yağışı başladı.
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