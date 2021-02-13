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Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Barış Kahraman   | 13.02.2021
Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu Fotoğraf: Hanife Erdinç/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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