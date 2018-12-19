Trakya beyaza büründü

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Fotoğraf: AA/Mesut Karaduman

EDİRNE



Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam ediyor. Polis ekipleri, bazı kavşaklarda olumsuzluk yaşanmaması için önlem alırken, belediye ekipleri de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar yağışı nedeniyle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Kent merkezinin yanı sıra Bulgaristan'a geçişi sağlayan Kapıkule Gümrük Kapısı ile Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli Gümrük Kapısı yolunda da etkili olan kar nedeniyle, karayolları ekipleri, bu yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu İpsala ve Keşan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Uzunköprü ilçesinde ise taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve köylerde kapalı yolun bulunmadığını, ekiplerin herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri de hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar kalınlığının 3 santimetreyi bulduğunu belirtti. Yetkililer, kar yağışının aralıklarla akşama kadar devam edeceğini bildirdi.

Kırklareli'nde tipi etkisini sürdürüyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı özellikle Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sabah saatlerinde arttırdı.

Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 3, Mahya Tepe mevkisinde 8, Kofçaz ilçesinde 5, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santimetreye ulaştı.

Yollarda oluşan buzlanma ve kar birikintisi nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eğitime ara

Tekirdağ ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, gece yarısından sonra şehir merkezi ve Çorlu, Çerkezköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde etkisini artırdı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Hayrabolu, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yağan kar, ilçelere bağlı mahallelerde de etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Bu arada Malkara ilçesinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Muhabir: Özgün Tiran, Mesut Karaduman, Hakan Mehmet Şahin