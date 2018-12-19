Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

ERZURUM



Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgarın, güney yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars ile Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak Erzincan ve Ağrı'da 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 7, Ardahan'da 11 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1, Ardahan'da ise eksi 3 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 57, Kars Sarıkamış'ta 52, Erzincan Ergan'da 35 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Muhabir: Yunus Okur