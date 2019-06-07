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Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tatilinin 6 gününde 52 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 07.06.2019
Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin 6 gününde 52 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabında paylaştığı mesajda Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 52 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Son 10 yılın ortalamasına göre bayram tatili trafik kazası ölümlerinde düşüşün yüzde 56 olduğunu belirten Soylu, paylaşımında, "Lütfen dikkat, dönüşünüz de bayram olsun" ifadelerine yer verdi.

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