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Kapadokya Renkli Çadır Festivali başladı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki İshak Kalesi'nde düzenlenen festivale katılanlar bölgeyi detaylı gezme fırsatı buldu.

Alpaslan Körükcü   | 07.06.2019
Kapadokya Renkli Çadır Festivali başladı

Nevsehir

Nevşehir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Kapadokya Renkli Çadır Festivali" başladı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan İshak Kalesi'nde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. 3 arkadaşın internet üzerinden duyurarak organize ettiği çadır festivaline yurt içinden ve yurt dışından 650 kişi katıldı.

Organizatörlerden Merve Gül, sıcak hava balonlarını izleme, yoga, voleybol turnuvaları, ateş başı, konser gibi etkinliklerin yer aldığı festivalin pazar günü sona ereceğini belirtti.

Gül, festivale İzmir, Antalya, Mersin ve Ankara'nın yanı sıra yurt dışından da katılımcıların olduğunu ifade etti.

Festivale Antalya'dan katılan Erkan Çetinel, ilk kez bir çadır festivaline katıldığını belirterek, "Çok beğendik. Kapadokya'nın içinde bulunmak keyif verici. Ürgüp, Göreme gibi gezilecek yerler çok yakın. Kapadokya'yı daha önce bu kadar detaylı gezme fırsatı bulamamıştık, mutluyuz. Bu tür etkinliklerin artması gerekiyor." diye konuştu.

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