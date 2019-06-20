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Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.

Salih Tezcan   | 20.06.2019
Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Trabzon

Trabzon genelinde birkaç gündür etkili olan yağışlar aralıklarla devam ediyor. Yomra ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunda dere taşkınlarına bağlı olarak çökmeler oluştu.

Güvenlik güçleri, sel ve heyelanlara karşı vatandaşları uyardı. Bölgede sürücülerin ise bazı noktalardan geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan, Demirciler ve Oymalı mahallelerinde de yollarda sağanak nedeniyle hasar meydana geldiği öğrenildi.

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