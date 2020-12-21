Euro
9.38
Dolar
7.67
BIST 100
1,380.03
Altın
1,881.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları” CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu

Trabzon'da belirlenen limitlerin altında avlandığı tespit edilen 70,1 ton hamsiye el konuldu.

Tuğba Yardımcı   | 21.12.2020
Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu

Trabzon

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkların belirlenen ölçü limitlerinin altında avlanmasının önüne geçmek, avlananların da satışını engellemek için denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, 2020-2021 av sezonunda 1 Eylül'den bugüne kadar Trabzon'da balıkçıların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balık hali ile perakende satış yapılacak yerlerde toplam 904 denetim gerçekleştirdi.

Söz konusu denetimlerde yasal sınırların altında olduğu tespit edilen 70,1 ton hamsi ile 25 kilogram istavrite el konuldu.

El konulan balıklar işleme fabrikalarına gönderilirken, küçük boyda balıkları nakleden 6 kişiye, 30 bin lira idari para cezası kesildi.

Av sezonunda yapılan denetimlerde izinsiz avcılık, yasak av aracı kullanma ve amatör avcılık kurallarını ihlal eden 19 kişiye ise toplam 56 bin 200 lira ceza uygulandı.​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'ye seyahat kısıtlamalarının ardından Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor
BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 10 gün süreyle kapatma kararı aldı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşı yapılmaya başlanacağından mutluluk duyuyorum

Benzer haberler

Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu

Trabzon'da eylül başından bu yana 70 ton hamsiye el konuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 50'sine yakını Rize'den

Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Trabzon'da 'Özkan Sümer Futbol Akademisi' açıldı

Trabzon'da 'Özkan Sümer Futbol Akademisi' açıldı

Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat

Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat