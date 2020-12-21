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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul’da Kovid-19 pozitif vaka sayısı yüzde 40 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.

Başak Akbulut Yazar   | 21.12.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul’da Kovid-19 pozitif vaka sayısı yüzde 40 azaldı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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