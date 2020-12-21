İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul’da Kovid-19 pozitif vaka sayısı yüzde 40 azaldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.
İstanbul
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 21, 2020
İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.
✅ Geçen hafta %40 oranında azaldı.
👏👏👏
En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar
Tedbirlere uyararak #BirlikteBaşaracağız
😷↔️🧴 pic.twitter.com/11EoxuVh4A
Yerlikaya, iletisinde, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.