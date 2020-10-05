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Türkiye

TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 05.10.2020
TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti: 

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." 

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