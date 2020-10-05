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Van'da 72 sığınmacının bulunduğu minibüsle ilgili soruşturmada 4 tutuklama

Van'da 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacının bulunduğu minibüsle ilgili gözaltına alınan aralarında Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Mesut Varol   | 05.10.2020
Van'da 72 sığınmacının bulunduğu minibüsle ilgili soruşturmada 4 tutuklama Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Van Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, önceki gün göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmada durdurulan minibüste sağ yakalanan 70 sığınmacı, işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi. 

Hayatını kaybeden 2 sığınmacının cenazesi de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sığınmacıları taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan aralarında Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö'nün de bulunduğu organizatörler Ç.Ö, Ş.H. ile sürücü S.B de adliyeye sevk edildi.

Minibüsün koltukları sökülmüş

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan 14 kişi kapasiteli minibüs, AA muhabirlerince görüntülendi. 

Daha fazla kişi taşımak için minibüsün koltuklarını söken insan tacirlerinin, aracın içinin görülmesini engellemek için de camlarına film çektiği anlaşıldı.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 72 sığınmacının insani olmayan şartlarda yolculuk yapmak zorunda bırakıldığı minibüste, yolcu giriş kapısının da arızalı olduğu dikkati çekti.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan takiple S.B. yönetimindeki sığınmacı taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ü'nün de yakalandığı, ayrıca 3 aracın daha ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltındaki 4 kişinin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

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