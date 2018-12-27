TMO’dan FİSKOBİRLİK’e fındık kararnamesinde imza atıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

GİRESUN

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Fındık Çalışma Grubu'nun gayretleri sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kararnamenin imzalandığını belirtti.

Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TMO stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı üreticilerimizin teşkilatı olan FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun desteklenmesine ilişkin müjdeyi ekim ayında vermişti. Bu husustaki kararname imzalanmıştır. Hayırlı olmasını dilerim."

Muhabir: Atakan Çıtlak



