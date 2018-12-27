ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kaval, "Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 civarındayken şu anda yüzde 65'in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik." dedi.

ÇANKIRI

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin ALTAY Tankı'nın üretimine ilişkin sorusu üzerine Kaval, seri üretim sözleşmesinin bir iki ay önce imzalandığını söyledi.

Sözleşmenin BMC firması ana yükleniciliğinde imzalandığını belirten Kaval, "ASELSAN olarak biz ALTAY Tankı'nın atış kontrol sistemini, bütün elektronik sistemlerini vermekten sorumluyuz. Şu anda sözleşme imzalandı, seri üretim takvimi başladı." ifadesini kullandı.

Kaval, savunma sanayisinin yerlilik oranı bakımından yeterli düzeyde olup olmadığının sorulması üzerine de yüzde 100 bağımsız bir durumda olunmadığını, yurt dışından alınan birtakım malzemeler olduğunu dile getirdi. Kaval, "Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde yerli katkı yüzde 20 civarındayken şu anda yüzde 65'in üzerine çıktı. Çok iyi bir noktaya geldik. Tam bağımsız yüzde 100 yerli üretime gelemedik ama yüzde 65-70 önemli bir gelişme." diye konuştu.

Sınır ötesi harekatlarda yerli silah sistemlerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Kaval, "Son dönemde yapılan Suriye sınırındaki harekatlarda kendi İHA, SİHA'larımız, kendi silah sistemlerimiz harekatların başarısında önemli bir yere sahip." ifadesini kullandı.

"5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışıyoruz"

Kaval, ASELSAN'da Strateji ve Teknoloji Yönetim Birimi olduğunu ve burada yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Belki 5-10 yıl sonra kullanacağımız teknolojiler üzerinde çalışan arkadaşlarımız var." diyen Kaval, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bütün yeni nesil sistemlerde kullanılan bir teknoloji. Bizim de o alana odaklı arkadaşlarımız var. Teknolojinin gerisine düşmek bizim gibi bir teknoloji firması için kabul edilebilir bir şey değil. Her türlü yeniliği en yakından takip edip, o alanlarda personel yetiştiriyoruz."

Muhabir: Muhammed Kaygın