TİKA'dan Hırvatistan'daki Romanlara destek

TİKA, Hırvatistan'daki Roman mahallelerinde yaşayan özel eğitime muhtaç çocukların rehabilitasyon merkezine taşınması için yeni bir minibüs hibe etti.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da yaşayan Roman ailelerin özel eğitime muhtaç çocuklarını rehabilitasyon merkezine taşıyan Adım Adıma Roman Derneğine minibüs temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, Hırvatistan'ın Koprivnica-Krizovatka ilinde Roman mahallelerinde yaşayan ailelerin özel eğitime muhtaç çocuklarını, özel eğitim almaları için her hafta rehabilitasyon merkezine taşıyan Adım Adıma Roman Derneğine yeni bir minibüs desteğinde bulundu.

Koprivnica kent meydanında düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, TİKA Zagreb Ofisi yetkilileri, Koprivnica-Krizovatka Valisi Darko Koren, Koprivnica Belediye Başkanı Mişel Jakşic, Adım Adıma Derneği Başkanı Franjo Horvat, dernek yöneticileri, yerel yetkililer ve derneğin rehabilitasyon merkezine taşıdığı çocuklar ile aileleri katıldı.

Vali Koren, törendeki konuşmasında Büyükelçi Hızlan ve TİKA yetkililerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Adıma Adıma Derneğimize bir minibüs hediye etmelerinden ötürü müteşekkiriz çünkü bu katkı ilimizdeki Roman ulusal azınlığın topluma entegrasyonunu daha da kolaylaştıracak. Tören öncesi görüşmemizde Türkiye ile muhtemel iş birliklerini konuştuk, bugün iş birliği kapısını açtığımızı düşünüyorum." dedi.

Büyükelçi Hızlan da Türkiye'nin Hırvatistan’dan gelecek ekonomik yatırım tekliflerine karşı hep ilgili olduğuna işaret ederek, "Toplumun kenarında duran ve yardımımıza ihtiyaç duyan bir azınlık gruba yönelik geliştirilmiş harika bir projenin sonucunu gördük. Bütçe olarak mütevazi olsa da değer ve anlam olarak çok büyük bir destek bu." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç da başkanlığın Hırvatistan'daki projeleri hakkında bilgi vererek, TİKA'nın tüm dünyadaki çalışmalarını "Her Şey Bir Tebessüm İçin" sloganıyla sürdürdüğünü, Roman çocukların yüzlerinde gülümsemeye vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Teslim töreninde rehabilitasyon merkezine taşınacak çocuklara hediyeler verildi.

Muhabir: Dildar Baykan