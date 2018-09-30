TİKA'dan Filipinler'de yaşlı ve engellilere destek

TİKA tarafından Filipinlerin Marawi şehrinde başta yaşlı ve engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi Morolulara tıbbi ekipman desteği sağlandı.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filipinlerin Marawi şehrinde başta yaşlı ve engelliler olmak üzere ihtiyaç sahibi Morolulara tıbbi ekipman desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl DEAŞ bağlantılı Maute ve Ebu Seyyaf terör örgütleri tarafından başlatılan iç savaş sonrasında bölgeyi terk etmek zorunda kalan Marawili Müslümanlar, 5 ayın ardından evlerine geri dönmeye başladı.

Filipinler'de bu süreçten en fazla etkilenen kesimi yaşlılar ve fiziksel engelliler oluşturuyor. Bu kapsamda TİKA, yaşamın çok zor şartlar altında sürdürüldüğü bölgedeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, yürüme desteği, koltuk değneği, ortopedik baston, tansiyon aleti ve nebülizatör dağıttı.

Tıbbi ekipman desteğiyle gerek çatışma sürecinde sakatlanan masum sivillerin gerek ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin hayatlarının kolaylaşacağını ifade eden Morolular, Türk halkına ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.



Muhabir: Meltem Bulur