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TİKA Kırgızistan'da teknoloji merkezi açtı

TİKA'nın, Kırgızistan'ın en köklü üniversitesi Cusup Balasagun Milli Üniversitesinin (KMÜ) rektörlük binasında kurduğu İnovasyon, Dijital Teknoloji ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (İDTEAM) açılışı yapıldı.

Nezir Aliyev   | 06.09.2019
TİKA Kırgızistan'da teknoloji merkezi açtı

Kyrgyzstan

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından üniversiteye kazandırılan İDTEAM, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene, Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektörü Kanat Sadıkov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Eğitim Müşaviri Harun Karcı, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Milli Kütüphane Müdürü Cıldız Bakaşova, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ve davetliler katıldı.

TİKA, İnovasyon, Dijital Teknoloji ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'ni 28 bilgisayar, büyük ekran, ses ve görüntü sistemi, kürsü, masa, dolap ve sandalyelerle donattı.

Üniversite Rektörü Sadıkov, törende yaptığı konuşmada, TİKA ve Türk Büyükelçiliğine üniversitesinin gelişmesine verdiği destek için teşekkür etti.

Sadıkov, TİKA sayesinde senato üyelerinin toplantı ve öğretim görevlilerin görüntülü konferans yapabilmesine olanak sağlandığına dikkati çekti.

"Bir ülkenin kalkınması için en önemli şey eğitimdir"

Büyükelçi Fırat da Kırgızistan Milli Üniversitesine bu kadar güzel salonu hediye etmiş olmanın büyük bir mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin kalkınması için en önemli şey eğitimdir. Türkiye olarak, Kırgızistan'a 28 yıl boyunca eğitim alanında yardım ve destekte bulunduk. Bugün de açılışını yaptığımız bu değerli salonla, Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı yardımını devam ettirdiğini görüyoruz."

Fırat, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu ve ekibine de teşekkür etti.

Ankara ve İstanbul'da ilgililerle ile canlı görüntülü bağlantının yapıldığı etkinlikte, Büyükelçi ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü'ne Kırgız kalpağı giydirildi ve doğa resimlerin yer aldığı albüm hediye edildi.

TİKA, üniversitede daha önce Türk Kültür Merkezi'ni kurmuş ve üniversitenin kimya, fizik ve biyoloji mühendisliği fakültelerine laboratuvar ekipmanı yardımında bulunmuştu.

Kırgızistan'da 2019 yılı, "Bölgesel Kalkınma ve Dijitalleşme yılı" olarak ilan edilmişti.

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