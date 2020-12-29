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Ticaret Bakanlığı 110 personel alacak

Ticaret Bakanlığı, 60'ı ticaret uzman yardımcısı, 50'si ticaret denetmen yardımcısı olmak üzere toplam 110 personel alımı yapacak.

Zeynep Canlı   | 29.12.2020
Ticaret Bakanlığı 110 personel alacak

Ankara

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında görevlendirilecek 60 ticaret uzman yardımcısı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavla alınacak.

Başvurular, 20-29 Ocak 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) yapılabilecek.

Yazılı sınav, 28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapacak 50 ticaret denetmen yardımcılığı için de yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 2-12 Şubat 2021 döneminde Ticaret Bakanlığının internet sitesinden gerçekleştirilebilecek.

Yazılı sınav 21 Mart'ta Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde bildirilecek.

Toplam 110 personelin alımı için sözlü sınavların yeri ve tarihi, yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Sınavlara giriş için 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan, ilanda belirtilen alanlarda istenilen puanları almak gerekiyor.

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