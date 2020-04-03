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Türkiye

THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu

Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Kenan Irtak   | 03.04.2020
THY'nin iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi. 

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz, 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." ifadesini kullandı.

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