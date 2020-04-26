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Türkiye

THY'den Dünya Pilotlar Günü'ne özel anlamlı video

THY, Karadağ’ın Podgorica şehrinden 153 Türk vatandaşının tahliye edilmesi seferinde Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden pilotların isimleri anons edilerek anıldı.

Kenan Irtak   | 26.04.2020
THY'den Dünya Pilotlar Günü'ne özel anlamlı video

Istanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde icra edilen tahliye seferinde milli görev bilinciyle uçuş gerçekleştiren Kaptan Pilot Onur Yazgan ve Yardımcı Pilot Kaan Yürekli, yaptıkları anonsta koronavirüs salgınına yakalanarak, hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanları unutmadı.

Kaptan Pilot Yazgan yaptığı anonsta, "Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım, ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla’’ ifadelerini kullandı.

"Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz"

Kabin Amiri Dilara Kimya ise yaptığı anonsta, "Değerli misafirlerimiz, bugün koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz.’’ anonsu ile bu anlamlı günü yolcuların alkışları eşliğinde kutladı.

Dünya Pilotlar Günü, 2013 yılı Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu (IFALPA) Olağan Kongresinde, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) yaptığı teklifin ardından 2014 yılından bu yana kutlanıyor.

Açıklamada, THY, bünyesinde bulunan 5 bin 432 pilot ve 12 bin 52 kabin memurundan oluşan uçucu ekipleri ile Kovid-19 sürecinde 59 ülkeden gerçekleştirilen 195 tahliye uçuşuyla Türk vatandaşlarını sevdikleriyle buluşturmak için özverili bir şekilde çalışıldığı, görevlerini büyük bir özveriyle icra eden tüm kahraman pilotlara bu özel günde teşekkür edilerek nice sağlıklı ve emniyetli uçuşlar dileğinde bulunuldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın, Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.

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