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Türkiye

THY yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor

Türk Hava Yolları Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına "hijyen seti" vermeye ve uçuş boyunca gerekli tedbirleri uygulamayı sürdürüyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 19.04.2021
THY yolcularına hijyen seti hizmetini sunmaya devam ediyor

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, yolculara maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan hijyen setinin verildiği belirtildi.

Seferin saati ve durumuna göre yolculara ayrıca battaniye, kulaklık ve tekstil ürünleri hizmetinin sunulduğu ifade edilen paylaşımda, "Yüksek standartlarda oluşturduğumuz hijyen politikamız ile şekillenen uçak içi servislerimiz, yolcularımıza çok daha güvenli bir seyahatin kapısını açıyor. Sağlıklı ve keyifli yolculuklar dileriz" denildi.



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