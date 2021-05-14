THY, Tel-Aviv seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.
Istanbul
Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı'ndan bugün planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti.
THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.