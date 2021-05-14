Euro
10.23
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,835.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bayramlaşıyor. Filistinliler, Mescid-i Aksa'da cuma namazının ardından protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Türkiye

THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Tel-Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini güvenlik gerekçesiyle iptal etti.

Kenan Irtak   | 14.05.2021
THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

Istanbul

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. THY de İstanbul Havalimanı'ndan bugün planlanan Tel-Aviv seferini güvenlik nedeniyle iptal etti.

THY'nin internet sitesinde, yarın ve pazar günü planlanan seferleri için ise bilet satışının yapılmadığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 4 bin kişi hayatını kaybetti
Böbrek yetmezliği hastalarına 'Kovid-19 aşısını ihmal etmeyin' çağrısı
Bakan Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz
Biden, Kovid-19'a karşı aşılananların artık maske takmasına gerek olmadığını söyledi

Benzer haberler

BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı

BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördü, 200'den fazla konut yıkıldı

İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yıkıldı

THY, Tel-Aviv seferini iptal etti

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti: Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir

Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti: Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"
'Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanması İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyuyor'

'Gazze'de can kayıplarının artması ve AA ekibinin yaralanması İsrail'in orantısız saldırılarını ortaya koyuyor'