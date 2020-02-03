Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,401.60
Altın
1,578.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY, Çin seferlerini durdurma kararını şubat ayı sonuna uzattı

THY'nin, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferler için daha önce 9 Şubat'a kadar aldığı durdurma kararını şubat ayı sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Kenan Irtak   | 03.02.2020
THY, Çin seferlerini durdurma kararını şubat ayı sonuna uzattı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferler için daha önce 9 Şubat'a kadar aldıkları durdurma kararını şubat ayı sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.

Üstün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

THY, daha önce Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri 9 Şubat'a kadar durdurma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

THY, Çin seferlerini durdurma kararını şubat ayı sonuna uzattı

THY, Çin seferlerini durdurma kararını şubat ayı sonuna uzattı

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs salgınıyla mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı

Koronavirüse karşı limanlarda tedbir alınıyor

Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı

Çin'in koronavirüs nedeniyle 10 günde inşa ettiği hastane açıldı
Çin ABD’nin koronavirüse karşı aldığı önlemleri 'aşırı' buldu

Çin ABD’nin koronavirüse karşı aldığı önlemleri 'aşırı' buldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı tedbirler artırılıyor