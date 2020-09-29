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THY, Azerbaycan uçuşlarının iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı

Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İzzet Taşkıran   | 29.09.2020
THY, Azerbaycan uçuşlarının iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.





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