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Türkiye

Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı kategoride aranan Orhan Ürek'in öldürüldüğü bilgisi, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanda yer aldı.

Orhan Onur Gemici   | 13.04.2021
Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Ankara

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Botan Saha Van eyalet sorumlusu "Ciger Goyi" kod adlı Orhan Ürek, 25 Eylül 2020'de Hakkari kırsalında yapılan hava unsurları destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü, sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Ürek'in ölümünü açıklamadı ve bunu gizlemek amacıyla yerine görevlendirme yapmadı.

Şırnak'ın Domuz Dağı bölgesinde Eren-10 Operasyonu kapsamında, 8 Nisan'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten, kırmızı kategoride aranan Fırat Şişman'ın üzerinden çıkan örgütsel doküman, örgütün sakladığı gerçeği ortaya çıkardı.

Terörist Şişman'dan elde edilen örgütsel dokümanı inceleyen güvenlik güçleri, terörist Ürek'in öldürülmesine ilişkin bilgilere ulaştı.

Örgütün, Irak'ın kuzeyindeki karargahından, sözde Botan saha karargahına gönderilmek üzere hazırlanan notta, sahadan örgütü sarsan iki bilgi geldiği, birincisinin Agit Civyan adlı teröristin ölümü olduğu belirtilerek, olaya ilişkin acilen detaylı bilgi isteniyor.

Notta, sarsıcı bilgilerin ikincisinin ise terörist Ürek'in ölümü olduğu ifade edilerek, "Van Eyaleti, Kato Marinosta 26 Eylül'de düşmanın yaptığı hava saldırısı sonucu Eyalet Komutanı Ciger Arkadaş ve yanında bulunan Erdal arkadaşın şehit düştüğünü belirttiler. Bu her iki kayıp çok ağır ve yerlerini kolay dolduramayacağımız arkadaşlardı." ifadelerine yer veriliyor.

Ayrıca PKK'ya 2008'de Şırnak'tan katılan terörist Ürek'in, 2010-2014 yılları arasında Yüksekova ve Şemdinli'de gerçekleştirilen birçok eylemin sorumlusu olduğu belirlendi.

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