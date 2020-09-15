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Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli sınırda yakalandı.

Cihan Demirci   | 15.09.2020
Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne

Edirne'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli sınırda yakalandı.

Hudut askerleri, Uzunköprü'nün Gemici köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Güvenlik güçlerince yakalanan şüphelinin, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/10 sayılı kararı ile "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan istinaf mahkemesinde dosyası ve arama kaydı bulunduğu belirtildi.


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