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Türkiye

Terör örgütü operasyonlarla kapana kısıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 8 Ocak'ta başlatılan KAPAN operasyonlarında bugüne kadar bir terörist etkisiz hale getirildi, 40 iş birlikçi yakalandı.

Sertaç Bulur,Orhan Onur Gemici   | 13.03.2020
Terör örgütü operasyonlarla kapana kısıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 8 Ocak'ta başlatılan KAPAN operasyonlarında bugüne kadar bir terörist etkisiz hale getirildi, 40 iş birlikçi yakalandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından derlediği bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri, geçen yıl düzenledikleri KIRAN operasyonlarının ardından 8 Ocak'ta KAPAN operasyonları için düğmeye bastı.

Sabah saatlerinde Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanı'nın bizzat arazide sevk ve idare ettiği "KAPAN-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı.

8 ayrı bölgede yürütülen KAPAN operasyonları kapsamında bugüne kadar bir terörist etkisiz hale getirildi, 40 iş birlikçi yakalandı.

Jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 466 timdeki 7 bin 177 personelin katılımıyla süren operasyonlarda 386 mağara/sığınak imha edildi, 47 silah, 69 el yapımı patlayıcı (EYP), 1,2 ton patlayıcı, 64 el bombası, 12 bin 749 mühimmat, EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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