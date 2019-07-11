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Terör örgütü elebaşları arasında korku ve panik

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticilerinin birer birer etkisiz hale getirilmesi, örgüt elebaşları arasında korku ve paniğe neden oldu.

Sarp Özer   | 11.07.2019
Terör örgütü elebaşları arasında korku ve panik

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemde PKK terör örgütünün sözde yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlarının, örgüt elebaşları arasında korku ve paniğe neden olduğu, bunun da örgüt içindeki çözülmeleri ve kaçışları artırdığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı hava harekatlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak 27 Haziran 2019'da MİT ile TSK'nin ortaklaşa yürüttüğü operasyon ve TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed isimli terörist etkisiz hale getirilmişti. Yürütülen başarılı operasyonların, bölücü terör örgütü elebaşları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.

Terör örgütü elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçlamaya başladıkları bilgisi, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarına yansırken, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, sözde yöneticilerin terör gruplarını kontrol etme ve örgüt üyelerine söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.

Güvenlik kaynakları, bu durumun hem elebaşları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, sözde elebaşların örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığını, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığını, terör örgütüne katılımların yok denecek seviyeye geldiğini ifade etti.

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