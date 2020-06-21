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Tel Abyadlı çocuklar oyun parkıyla mutluluğu yaşıyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde kurulan oyun parkı, çocukların yüzünü güldürdü.

Mehmet Fatih Aslan   | 21.06.2020
Tel Abyadlı çocuklar oyun parkıyla mutluluğu yaşıyor

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad'da, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezince (SUDKOM) çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar sayesinde, birçoğu çatışma ortamında bomba ve silah sesleriyle dünyaya gözlerini açan, gergin bir ortamda büyüyen çocuklar da Türkiye'nin desteğiyle en mutlu dönemlerini yaşıyor.

SUDKOM Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, daha fazla çocuğun mutlu olması amacıyla Tel Abyad ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tel Halib köyüne oyun parkı kurdu.

Parkın kurulum çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen çocuklar, kurulumun tamamlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Salıncak ve kaydıraklarda gönüllerince eğlenen ve mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Türkiye halkına teşekkür etti.

Oyun parkı, Tel Abyad Mahalli Meclisi'nin bütçesinden karşılanırken, ilçe merkezinde iki bölgeye daha park yapılacağı bildirildi.

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