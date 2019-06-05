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Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 05.06.2019
Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 5 ölü

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda tır ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlk belirlemelere göre trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu araç trafiğine kapatıldı.

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