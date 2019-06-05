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Doğubeyazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Doğubayazıt kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

05.06.2019
Doğubeyazıt'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara/Ağrı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Ağrı Doğubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucu ilçenin Ağrı Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun hava destekli gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." 

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