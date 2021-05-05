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Tekirdağ'da deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu

Beyaz tabaka Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçesi kıyılarında yoğunlaştı.

Mesut Karaduman   | 05.05.2021
Tekirdağ'da deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya da vurdu Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan beyaz tabaka kıyıda da birikti.

Deniz salyası kaynaklı tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Beyaz tabakanın deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görüldüğü belirtiliyor. Bu durumun doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, ilk defa deniz salyasının bu kadar uzun süre etkili olduğunu söyledi.

Bu durumun en çok balıkçıları etkilediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Deniz salyası balıkçıların korkulu rüyası haline geldi. Küçük tekne balıkçıları salya nedeniyle avcılığa devam edemiyor. Şarköy ilçesine kadar kıyılarda beyaz tabaka görülüyor." dedi.


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