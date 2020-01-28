Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
119,642.50
Altın
1,580.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli binanın yıkımına devam ediliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor Elazığ'daki deprem anı ve yıkılan bina güvenlik kamerasında
logo
Türkiye

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdiği yardım treni Elazığ'a ulaştı.

Halil İbrahim Sincar,Şükrü Gündüz   | 28.01.2020
TCDD'nin yardım treni Elazığ'da

Elazig

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdiği yardım treni Elazığ'a ulaştı.

Kentte yaşanan depremden etkilenenlerin barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.

Elazığ Tren Garı'na ulaşan konaklama treninde, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

Depremzede Tuncay Kavak, doğal bir afet yaşadıklarını belirterek, depremin ardından evlerine giremediklerini, bundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ülkede daha önce de depremlerin yaşadığını ifade eden Kavak, "Allah daha beterinden korusun. Memleketimizde birlik ve beraberlik duyguları üst safhada. İnsanlarımızın ilgisi bize güç veriyor. Biz de aldığımız bu güçle ayakta durmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz, evlerimize giremiyoruz. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tren çok konforlu ve rahat. Mutlu olduk bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da

İran'da dün meydana gelen depremde 33 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Soylu: İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün kişilerin hesaplarına gönderilecek

'Elazığ ve Malatya'da yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı'

'Elazığ ve Malatya'da yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı'
Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti

Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti
Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergi borcu silinecek

Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergi borcu silinecek