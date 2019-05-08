Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.19
BIST 100
90,035.77
Altın
1,286.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğünce, Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattında yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler istasyonları için yüksek gerilim uyarısında bulunuldu.

Muhammet Emin Horuz   | 08.05.2019
TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamada, elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında, Eskişehir (hariç)-Kütahya-Balıkesir demir yolu hattının, yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler (Balıkesir) istasyonları arasındaki kısıma 10 Mayıs Cuma gününden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

Doğu Ekspresi'nin en güzel kareleri yarışacak

Doğu Ekspresi'nin en güzel kareleri yarışacak

TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı