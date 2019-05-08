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Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kemal Karadağ   | 08.05.2019
Eski Yargıtay üyesi Zengin'e FETÖ'den 12 yıl hapis

Ankara

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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