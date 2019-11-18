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TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.

Meltem Öztürk   | 18.11.2019
TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Mustafa Şentop, Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçı Yıldız Kenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şentop, Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı diledi.

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