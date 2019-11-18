TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldız Kenter için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Mustafa Şentop, Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçı Yıldız Kenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Türk tiyatrosunun "Yıldız"ı, değerli sanatçımız #YıldızKenter'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı dilerim.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 17, 2019
Şentop, Kenter'e rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatrosuna kazandırdığı sayısız öğrencisine başsağlığı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.