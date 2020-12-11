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TBMM Başkanı Şentop, Resulayn'daki şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Resulayn'daki bombalı saldırıda şehit olan ve yaralanan askerlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Seval Ocak Adıyaman   | 11.12.2020
TBMM Başkanı Şentop, Resulayn'daki şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Resulayn'daki bombalı saldırıda şehit olan ve yaralanan askerlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Şentop, Twitter hesabından "Rasulayn'da terör örgütü PKK'nın haince bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

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