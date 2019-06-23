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Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şener Toktaş   | 23.06.2019
Tatvan'da 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinin Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Güntepe ve Beşparmak köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran saat 05.00'ten itibaren aynı gün saat 20.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."


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