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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Taşeron işçiler İBB önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çalışan ve maaşlarını alamadığını iddia eden taşeron işçiler belediye önünde eylem yaptı.

Emrah Gökmen   | 16.04.2020
Taşeron işçiler İBB önünde eylem yaptı Fotoğraf:. ( Emrah Gökmen - Anadolu Ajansı )

İstanbul

Ellerinde pankartlarla  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önüne gelen işçiler, polislerin uyarısıyla sosyal mesafe kuralına uyarak haklarını istedi.

İsmini vermek istemeyen bir işçi, yaklaşık 1 yıldır maaş alamadığını ve emeğinin karşılığını istediğini söyledi. Ramazan ayının yaklaştığına dikkati çeken işçi, daha fazla mağdur olmak istemediklerini dile getirdi.

Başka bir çalışan da 6 kişilik bir aile geçindirdiğini ve yardımlarla ayakta durabildiklerini ifade etti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla 1 aydır hiçbir şey yapamadığını anlatan çalışan, belediye tarafından firmaya para ödenmediği için maaş alamadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çalışanlar bina önünden ayrıldı.

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