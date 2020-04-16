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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye, Koronavirüs

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, havaların ısınmasıyla dışarıya daha fazla çıkan vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında anonslarla sürekli uyarılması talimatı verdi.

Orhan Onur Gemici   | 16.04.2020
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan polislere 'vatandaşları sürekli uyarın' talimatı Fotoğraf: Serkan Avcı/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Dikmen binasında Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının bizzat, il emniyet müdürleri ve polis moral eğitim merkezi müdürlerinin video konferans yöntemiyle katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanları gibi emniyet personeline düşen görev ve sorumluluğun çok fazla olduğunu vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı polislere teşekkür etti.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız havaların ısınmasıyla dışarı çıkıyor. Gerekli anonslarımızı sürekli olarak yapalım. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımızı defaatle uyaralım. Maske üretim alanları ve ürünlerin fahiş fiyatla satılmasına yönelik denetimler yapıyoruz. Kaçak üretimlerin ve fahiş fiyatla ürün satılmasının önüne geçmek konusunda gerçekten çok iyi işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İnternet ve sosyal medyadan devletin ve milletin bütünlüğünü etkileyecek şekilde yapılan asılsız ve provokatif paylaşımların önüne geçmek adına da gerekli çalışmalarımız sürdürüyoruz."

"Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Cezaevlerinden tahliye olanların sorunsuz şekilde yerlerine ulaştırılmasından dolayı personeline teşekkür eden Aktaş, "Olası provokatif terör eylemlerine karşı her zaman olduğu gibi tedbirli olmaya devam edeceğiz. PKK, DHKP/C, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelemizi daima özveri, kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.

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