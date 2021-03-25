Tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira." dedi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katıldı.
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