Euro
9.42
Dolar
7.95
BIST 100
1,426.52
Altın
1,732.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen TZOB ile iş birliği protokolü imza törenine katılıyor.
logo
Türkiye

Tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin lira." dedi.

Enes Duran   | 25.03.2021
Tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı"na çevrim içi katıldı. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Az temas koronavirüsün mutasyon geçirme olasılığını azaltıyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 aşılamaları yavaş ilerliyor
Afrika'da Kovid-19 vakaları arttı, önlemler azaldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Benzer haberler

Tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarımsal destek ödemeleri yarın başlıyor

Pakdemirli: Askerimize ani değişen meteorolojik verilerden noktasal bilgilere kadar her türlü veriyi anlık aktarıyoruz

Bakan Pakdemirli: Toplam 19 bin 319 projede yatırımlar için girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik

Bakan Elvan'dan 'Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek' mesajı

Bakan Elvan'dan 'Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek' mesajı
Bakan Pekcan: Tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Bakan Pekcan: Tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bakanlık olarak sütü sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum