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Ekonomi

Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.10.2022
Yaklaşık 91,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Ankara

Bakan ​​​​​​​Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." açıklamasında bulundu.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımlarında 45 milyon 159 bin 238 lira, bireysel sulama hibe desteklerinde 35 milyon 787 bin 551 lira, Uzman Eller Proje desteğinde 8 milyon 216 bin 616 lira ve malak desteğinde 2 milyon 270 bin 550 lira olarak belirlendi.


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