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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Ömer Yıldız   | 09.12.2019
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı Fotoğraf: Ömer Yıldız /AA

Adana

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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