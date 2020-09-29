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Tarihi Tunca Köprüsü onarılıyor

Karayolları ekipleri, Edirne'deki tarihi Tunca Köprüsü'nde tadilat çalışması başlattı.

Gökhan Zobar   | 29.09.2020
Tarihi Tunca Köprüsü onarılıyor

Edirne

Edirne'de tarihi Tunca Köprüsü'nde tadilat çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, köprünün zaman içinde deforme olan taşlarını ve onarım gereken kısımlarını bakıma aldı.

Çalışma dolayısıyla köprüdeki araç ve yaya trafiği kontrollü sağlanıyor.

Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan, mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri tarihi köprü, 10 gözlü olup uzunluğu 140, genişliği 7 metredir.

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