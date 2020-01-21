Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yerleştirme sonuçları açıklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-15 Ocak tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Yerleştirme sonuçları bugün saat 10.50 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.