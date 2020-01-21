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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Muhammed Boztepe   | 21.01.2020
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-15 Ocak tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/3 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçları bugün saat 10.50 itibarıyla ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.

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